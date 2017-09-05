Интинская гимназия №2 приобрела оборудование для уроков технологии

5 сентября 2017 года, 17:46 | Инта
Фото администрации Инты

Интинская гимназия №2 приобрела оборудование для уроков технологии. Проект реализован в рамках программы "Народный бюджет", сообщили "Комиинформу" в администрации муниципалитета.

Приобретение верстаков и многофункционального конструктора модульных станков для оборудования мастерских в МБОУ "Гимназия № 2" направлен на создание условий, отвечающих современным стандартам обучения по учебному предмету "Технология".

Верстак предназначен для выполнения столярных, слесарных, монтажно-сборочных, электротехнических и графических работ, а конструктор модульных станков позволяет создать настольную столярную мастерскую.

Используя его детали и модули, можно работать по дереву на токарном станке, шлифовальном станке, электролобзике, настольных и ручных сверлильной и шлифовальной машинках.

Всего 517 школьников гимназии в новом учебном году будут обучаться в универсальной мастерской, изучать технологии работы с деревом, металлом и выполнять проектные работы на новом современном оборудовании.

Комиинформ

  Ключевые слова: школы, образование, народный бюджет, коми, Инта, дети
  Рубрика: Общество
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