Интинская гимназия №2 приобрела оборудование для уроков технологии. Проект реализован в рамках программы "Народный бюджет", сообщили "Комиинформу" в администрации муниципалитета.

Приобретение верстаков и многофункционального конструктора модульных станков для оборудования мастерских в МБОУ "Гимназия № 2" направлен на создание условий, отвечающих современным стандартам обучения по учебному предмету "Технология".

Верстак предназначен для выполнения столярных, слесарных, монтажно-сборочных, электротехнических и графических работ, а конструктор модульных станков позволяет создать настольную столярную мастерскую.

Используя его детали и модули, можно работать по дереву на токарном станке, шлифовальном станке, электролобзике, настольных и ручных сверлильной и шлифовальной машинках.

Всего 517 школьников гимназии в новом учебном году будут обучаться в универсальной мастерской, изучать технологии работы с деревом, металлом и выполнять проектные работы на новом современном оборудовании.