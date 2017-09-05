По Сыктывкару снова начал колесить "Экомобиль"

5 сентября 2017 года, 18:51 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Специализированный автомобиль принимает от жителей города ртутьсодержащие отходы: энергосберегающие лампы, лампы типа ЛБ и ДРЛ и ртутные термометры. Мэрия Сыктывкара информирует о графике и местах работы "Экомобиля".

Разбитые градусники и лампы можно сдавать только в герметичной упаковке - в стеклянной банке с крышкой.

Поскольку вместимость "Экомобиля" ограничена, а желающих сдать опасные отходы достаточно много, от каждого человека за один раз смогут принять не более 10 ламп или термометров.

Собранные отходы будут утилизированы специализированной организацией. "Экомобиль" не принимает ртутьсодержащие отходы от юридических лиц.

Комиинформ

  Ключевые слова: Эко-Коми, транспорт
  Рубрика: Общество
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