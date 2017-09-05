Делегация Коми примет участие в VIII Российско-Норвежском культурном форуме

Основной целью форума станет укрепление российско-норвежского культурного сотрудничества через обмен опытом в части организации фестивалей, а также формирования и сохранения детской и юношеской культуры, сообщает региональный Минкульт.

Республику Коми на форуме представят директор Театра оперы и балета Республики Коми Дмитрий Степанов, директор Национальной детской библиотеки Республики Коми имени С.Я. Маршака Марина Круглова, директор Финно-угорского этнокультурного парка Елена Иванова, директор Центра досуга и кино "Октябрь" г. Сыктывкара Илина Мирошниченко и заместитель директора по основной деятельности Центра культурных инициатив "Югор" Ирина Чернова.

В мероприятии примут участие представители министерств культуры Российской Федерации и Королевства Норвегия, руководители сферы культуры Архангельской и Мурманской областей, Республики Карелия, Республики Коми и Ненецкого автономного округа, а также норвежских регионов – Нордланд, Тромсе и Финнмарк.

Напомним, мероприятие проводится с 2010 года поочередно в России и Норвегии при поддержке министерств культуры двух стран в соответствии с Российско-Норвежским Планом действий по сотрудничеству в области культуры на Крайнем Севере.