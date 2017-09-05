За школьную парту в Коми сели свыше 650 осужденных

В местах лишения свободы в республике сегодня получают общее образование свыше 650 человек, не достигших 30 лет. Это девятиклассники, десятиклассники и будущие выпускники.



Осужденные, которые уже переступили порог "зрелости", имеют право выбирать, учиться им или нет. Об этом "Комиинформу" рассказала и.о. руководителя государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми " Республиканский центр образования" Любовь Мороз.

В прошлом учебном году 11-е классы закончили 206 человек, 57 получили аттестаты об основном общем образовании. Со "школьниками" в исправительных колониях республики работают 52 педагога.

Корреспондент "Комиинформа" принял участие в линейке, которая прошла в ИК-1 Верхнего Чова и увидел, как должен выглядеть долгожданный праздник.

Начало нового учебного года – это ответственный и немного нервный момент, как для осужденных, так и для работников УФСИН, но особенно – для учителей. В учительской педагоги приводят себя в порядок, и только потом выходят к "школьникам". От внешнего вида человека здесь зависит многое, и главное – уважение.

Учителей республиканского центра образования осужденные встретили получасовым концертом. Для педагогов выступление группы "Муззона" стало неожиданностью. Среди музыкантов оказались новые и давно знакомые ученики. Арестанты пели учителям про любовь и свободу, звучали песни собственного сочинения и известные хиты. Поэтому в какой-то момент учителя, наконец-то, расслабились и даже начали шепотом подпевать.

Осужденные не скрывали, что волнуются, поэтому получили в свой адрес множество подбадривающих фраз от учителей и "коллег по цеху". Праздничный накал 1 сентября дошел до того, что в "зрительном зале" начали лопаться шарики, украшающие стены помещения.

К обучению в колонии приступили порядка 70 человек. 15 учеников перешли в 11 класс, остальные оказались новенькими. Всего в исправительных учреждениях, расположенных в пос. Верхний Чов, подлежат обязательному обучению порядка 130 человек.

Познакомиться со своими подопечными в колонию 1 сентября приехали учителя иностранного языка, биологии, географии, русского языка, математики и истории.

Как пояснила "Комиинформу" заведующая учебно-консультационным пунктом Верхнего Чова Алена Маличкина, осужденные проходят промежуточную аттестацию по полугодиям и в конце года. А на государственный выпускной экзамен в письменной форме идут, как и вся Россия. У каждого осужденного – свой пакет документов, который потом передается на проверку.

Перед линейкой учащиеся осужденные посвятили учителям несколько строк: "Дорогие учителя, мы вас уважаем за опыт, за то, что вы школе верны. За то, что душа у вас молода. За то, что вы с нами в учебе всегда. Спасибо вам большое".

В свою очередь педагоги пожелали восьмиклассникам упорства, труда и внимательности. Девятиклассникам – успехов в учебе, радости и смеха, беспроблемных экзаменов, жизни на 5. Десятиклассникам – не забывать законы физики, иногда вспоминать про Ньютона и получит вознаграждение за труды. А 11-классникам – читать побольше книжек, "наращивать" мозг, чтоб в жизни оказаться на правильном пути.

Учителя предложили осужденным дать клятву – мужчины решили просто пообещать, что будут учиться: "Мы постараемся".

А вот сами учителя верно поклялись "помогать, не боятся задач чехарды, не ругать никогда, быть спокойными, как в речке вода, вставать в холода, мудрыми быть, как в небе звезда".

1 сентября завершилось "развлекательной" программой от учителей, которые подготовили для осужденных презентацию в рамках общероссийского урока "Россия, устремленная в будущее" и показали презентацию "Экологическая тропа по заповедникам Коми". Экология – составляющая будущего России, а одна из составляющих года экологии – просвещение.

По словам А. Маличкиной, второгодников в колонии нет. Это заслуга учеников и преподавателей, а также работников ИК-1.

Республиканский центр образования представляют педагоги с опытом, там нет 20-летних новоиспеченных специалистов. Сначала преподавали работали в вечерней школе. А в декабре 2008 года в республике создали "Республиканский центр образования", который и обеспечивает образовательную деятельность среди лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

По словам учителя экономики и географии Ольги Потемкиной, реагировать на уроке нужно на все: на поведение, на личное настроение, иначе урок не получится. "Поэтому здесь все стажисты. У биолога это уже 37-ой учебный год, у учителя математики - 41-ый, у физика - 45.

"В вечерней школе у нас был девятый класс, который состоял из ребят, отчисленных из школ за неуспеваемость, - поделилась опытом О.Потемкина. - А это 15 человек. Каждый урок - гора с плеч. Они могут и спичек в замок натолкать, и стекло разбить. У нас мудрость приходит со временем, или ты просто уйдешь из школы. С дневной школы учителя пасуют - а как ты там работаешь, в вечерней школе?

Просто мы понимаем, что дать знания - это одно, а вот наладить отношения - это совсем другое. Что мы и умеем делать. Это и черта характера педагога, и харизма. Нужно знать, где улыбнуться, а где пожурить.

На самом деле, работа очень интересная. Какой-то год здесь расформировали контингент, отделили "первоходок", и один ученик, который перешел на вторую смену обучения, мне говорит: "Ольга Алексеевна, я вас не узнаю. Вы на 25 колонии были такая энергичная, с улыбкой. А здесь Вы совсем другая, уставшая. Я после этого стала себя ловить, что за эмоциональным состоянием нужно следить".

Преподавание в колонии тратит очень много душевных и физических сил. Вдохновение учителя черпают из своего же очень хорошего коллектива. Вместе отдыхают, делятся опытом. Приходят друг другу на помощь.

Понятно, что ученики пытаются найти к ним лазейки, поэтому с учителями проводятся определенные беседы, чтобы они понимали, как правильно себя вести. Никто не сомневается в их отзывчивости и человечности, но учителям нужно помнить, что у этих учеников в голове свои, особые мысли

*** Обучение лиц, находящихся в местах лишения свободы, проводится в пяти структурных подразделениях республиканского центра образования: Воркутинском, Ухтинском, Княжпогостстком, Микуньском и УКП " Верхний Чов".