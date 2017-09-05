"Джентльмены музыки" выступили в Усинске при поддержке нефтяников

Усинск вошел в число городов России, где свою программу "Народное караоке №1" представил знаменитый "Хор Турецкого". Концерт на площади имени Аллы Босовой был организован при поддержке ЛУКОЙЛ-Коми и правительства республики.

Выступление звезд российской сцены в Усинске стало еще одним подарком жителям ко Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Концерт посетил глава Республики Коми Сергей Гапликов, находившийся в Усинске с рабочим визитом.

В этом году "Хор Турецкого" отмечает 27-летие на сцене. Широкая палитра мужских голосов, всегда "живое" исполнение и репертуар, в который входят композиции, популярные во все времена – отличительный, фирменный стиль арт-группы.

Концерт длился более полутора часов. За это время солисты хора исполнили песни Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и других известных авторов, попурри из композиций групп "Мираж" и "Руки Вверх", арию из оперы "Паяцы" и даже воссоздали знаменитый вокальный дуэт Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье. Зрители, а в этот вечер на площади собрались многие сотни усинцев, подпевали выступавшим на сцене.

Красочный праздник музыки по традиции завершился фейерверком. Компанию созданной иллюминации составило и природное явление – в этот вечер небо над Усинском был расцвечено не только салютом, но и северным сиянием.