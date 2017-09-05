Комиэнерго предупреждает школьников и их родителей об опасности поражения электрическим током.

Уважаемые родители! Филиал МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" предупреждает: энергообъекты – не место для игр! Электротравмы чаще других травм приводят к смертельным и тяжёлым последствиям.

Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на энергообъектах и при обращении с электроприборами, с детьми необходимо вести разъяснительную работу об опасности электрического тока и мерах безопасности. Объясните детям, что категорически запрещается приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, влезать на опоры воздушных линий, крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические провода, набрасывать проволоку и другие предметы на линии электропередачи.

Высоковольтное напряжение способно убить человека за несколько метров, даже если он не коснулся непосредственно токоведущих частей.

На всех энергообъектах ПАО "МРСК Северо-Запада" установлены знаки, предупреждающие об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением, и поражения электрическим током.

Ознакомьтесь с порталом ПАО "МРСК Северо-Запада" "Подружись с электричеством" http://electrofriend.mrsksevzap.ru. Собранный на портале материал поможет вам провести с ребенком беседу о правилах электробезопасности. Чтобы говорить с подростком на одном языке, используйте новую разработку энергетиков — памятку #ЭлектробезопасноеСелфи. Это интерактивный гид, сосредоточенный не на запретах, а на понятных инструкциях и полезных примерах. Модное увлечение селфи используется в нем как возможность донести до подростков все правила электробезопасного поведения: вблизи энергообъектов, во время грозы, дома при взаимодействии с бытовыми электроприборами.

Также на портале можно оставить заявку на лекцию. Для проведения встречи по электробезопасности в рамках образовательного процесса нужно пройти по адресу http://electrofriend.mrsksevzap.ru, найти ярлык "Заявка на урок" и заполнить необходимые строчки – указать регион, адрес школы и контактные данные. Энергетики сами свяжутся с учебным заведением, и обговорят место и время проведения уроков.