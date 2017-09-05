Аэропорт Сыктывкара должен стать федеральным

5 сентября 2017 года, 15:44 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Сыктывкарский аэропорт должен стать федеральным. Такую мысль выразил председатель Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев на совещании в правительстве региона сегодня, 5 сентября.

"Аэропорт Сыктывкара должен стать федеральным, - заявил парламентарий. - Особенно взлетная полоса. Что касается здания, бизнес придет. Для меня, кстати, было удивлением, что в 2009-м году республика забрала все себе, понимая, что денег не хватает".

Также, по мнению Е.Москвичёва, сейчас в Думе активно поднимается и прорабатывается вопрос прямых перелетов из регионов за границу. Пересадки в Москве в этом отношении необходимо "разгрузить".

"НДС внутри российских авиалиний надо убрать, - отметил Е.Москвичёв. - А если осуществляется полет из субъекта через Москву, то освобождать от него не нужно. Мы настолько загрузили Москву, что теперь не знаем, что делать. Поэтому так важны прямые рейсы".

Между тем, сказал председатель Комитета Госдумы, в стране серьезно ставят задачи по возвращению речного флота, в том числе и в Коми.

"10-12% груза должны идти по реке. Это тяжело, но президент поддержал эту программу и она начала действовать. Уверен, что и ваша река Печора должна попасть в эту программу", - подчеркнул Е.Москвичёв.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: экономика, транспорт, Сыктывкар, коми, дороги, бюджет, аэропорт
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 1
  • 0
  • 1
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:32 05.09.2017
Около полутора тысяч километров дорог в Коми должны стать федеральными
11:45 05.09.2017
В Коми осужден пассажир автомобиля, по вине которого произошло ДТП с тяжкими последствиями
10:05 05.09.2017
У водителя БМВ, устроившего массовое ДТП в столице Коми, обнаружены признаки опьянения


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео