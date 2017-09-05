Сыктывкарский аэропорт должен стать федеральным. Такую мысль выразил председатель Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев на совещании в правительстве региона сегодня, 5 сентября.

"Аэропорт Сыктывкара должен стать федеральным, - заявил парламентарий. - Особенно взлетная полоса. Что касается здания, бизнес придет. Для меня, кстати, было удивлением, что в 2009-м году республика забрала все себе, понимая, что денег не хватает".

Также, по мнению Е.Москвичёва, сейчас в Думе активно поднимается и прорабатывается вопрос прямых перелетов из регионов за границу. Пересадки в Москве в этом отношении необходимо "разгрузить".

"НДС внутри российских авиалиний надо убрать, - отметил Е.Москвичёв. - А если осуществляется полет из субъекта через Москву, то освобождать от него не нужно. Мы настолько загрузили Москву, что теперь не знаем, что делать. Поэтому так важны прямые рейсы".

Между тем, сказал председатель Комитета Госдумы, в стране серьезно ставят задачи по возвращению речного флота, в том числе и в Коми.

"10-12% груза должны идти по реке. Это тяжело, но президент поддержал эту программу и она начала действовать. Уверен, что и ваша река Печора должна попасть в эту программу", - подчеркнул Е.Москвичёв.