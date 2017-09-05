Свой День рождения Краснозатонский отметит тремя концертами, пятью выставками, мастер-классами и викториной

В честь Дня сыктывкарского поселка Краснозатонского на площади Чепыгина 10 сентября с 09:00 до 15:00 пройдут массовые мероприятия.

Как рассказали "Комиинформу" в администрации поселка, празднование начнется в 09:45 с шествия. На него уже заявилось около 20 трудовых коллективов и общественных организаций.

На площади Чепыгина с 09:00 до 15:00 там будут работать тематические площадки: на территории спорта можно будет проверить свои силы в поднятии гири и подтягиваниях, а знания о Краснозатонском – приняв участие в краеведческой викторине "Знай и люби свой поселок". Для любознательных будут организованы мастер-классы, а для детей – игровая площадка "ВорсКар". На площади будут работать выставки "Наш сад и огород", "Делаем сами своими руками", "ЭтноПлэнер", выставка картин и изделий народного промысла, будет работать выездная экспозиция музея искусства нефти "Чудское масло" и выставка "Родной поселок в фотоальбоме". Также будет работать праздничная ярмарка.

С 10:00 до 12:00 местные жители будут принимать поздравления и смогут увидеть праздничный концерт с участием творческих коллективов Краснозатонского и Сыктывкара. Также состоится награждение сотрудников предприятий поселка за трудовые достижения.

В 13:00 начнется концерт рок-группы "Апрель", а с 18:00 до 20:00 на сцене будет выступать солист Александр Шубин.