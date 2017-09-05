Около полутора тысяч километров дорог в Коми должны стать федеральными

В Коми около полутора тысяч километров автомобильных дорог должны стать федеральными. Об этом на совещании с участием главы Коми Сергея Гапликова, депутатов Госдумы России, Госсовета Коми и глав муниципалитетов, посвященном вопросам развития транспортной инфраструктуры Коми, заявил председатель комитета Госдумы РФ по транспорту Евгений Москвичев.

Открывая совещание, глава Коми С. Гапликов отметил, что одной из приоритетных задач в дорожной отрасли республики является строительство дороги "Сыктывкар – Усинск – Нарьян-Мар", которая для региона практически имеет значение "дороги жизни".

"Это дорога, соединяющая несколько регионов, проходит через основные промышленные центры нашей республики, - пояснил руководитель республики. – Участок дороги "Ираель – Малая Пера", ремонт которой ведется в рамках концессионного соглашения, находится в стадии реконструкции, и мы хотели бы и дальше продолжать строительство этой дороги".

Е. Москвичев в своем выступлении отметил, что вчера побывал на реконструируемом участке и всячески поддерживает пилотный проект, который облегчает нагрузку на бюджет республики.

"Этот эксперимент надо поддерживать и развивать во всех субъектах России, где нет большого транспортного оборота, - добавил он. – Я готов поднять этот вопрос в парламенте России и буду просить спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина провести совещание на уровне правительства страны".

Председатель комитета Госдумы РФ по транспорту также отметил, что в России должно быть больше федеральных дорог. По его словам, все региональные магистральные трассы, которые соединяются с федеральными коридорами, должны стать федеральными. Учитывая, что в стране полтора миллиона километра дорог, федеральными являются лишь 50 тысяч.

"Около 100 тысяч дорог должны стать федеральными, в том числе около полутора тысяч километров автодорог на территории Коми, – заявил он. - Я готов быть вашим помощником в этом вопросе. Если нас не услышит министерство, я готов вынеси этот вопрос на уровень правительственной комиссии и даже на уровень президента России. В ближайшие пять лет, пока мы с коллегами из Коми будем депутатами, мы должны отстоять этот вопрос".

Е. Москвичев также похвалил власти республики за то, что удалось сохранить дорожные службы, за качество содержания дорог, а также, учитывая дефицит отрасли, за наличие обочин и разделительных полос на дороге.

"Я понимаю, что республике не хватает около миллиарда рублей в дорожном фонде, - добавил он. - Мы подумаем, как можно решить этот вопрос. Вам же нужно серьезно готовиться к работе по передаче части региональных дорог на федеральный уровень".