Сыктывкарский госуниверситет принял на учебу пятерых осужденных

В числе первокурсников СГУ им. Питирима Сорокина в 2017 году оказались пятеро осужденных из ИК-25.

Как пояснили "Комиинформу" в пресс-службе регионального УФСИН, на сегодня в исправительных учреждениях республики 13 осужденных получают высшее образование дистанционно.

Пятеро осужденных из ИК-25 (п. Верхний Чов) этим летом поступили в Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина. Осужденные на платной основе будут обучаться по направлениям "Экономика", "Реклама и связи с общественностью" и "Менеджмент".

Помимо ИК-25 также в вузах учатся осужденные из ЛПУ Б-18, ИК-19, 24 и 29. Трое учатся в Челябинском государственном университете, четверо – в университете "Синергия", а один – в Московском открытом институте.

По окончании обучения осужденные защищают дипломные работы в установленном порядке

Так, в конце июня т.г. в ИК-25 осужденный защитил выпускную квалификационную работу в Челябинском государственном университете по направлению подготовки "Менеджмент". Темой работы было выбрано актуальное на направление исследований – "Совершенствование системы мотивации персонала".

Защита выпускной квалификационной работы проходила по Skype. Осужденный представил членам государственной экзаменационной комиссии доклад по работе, включающей в себя массу приложений, затем ответил на вопросы, касающиеся существа рассматриваемой проблематики и выполнения практической части. Эта защита выпускной работы стала уже третьей в ИК-25 с 2016 года.