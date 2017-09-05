Федеральные льготники Коми могут подать заявление о получении соцпакета через интернет

Подать заявление о предоставлении либо отказе от набора социальных услуг федеральные льготники республики могут в "Личном кабинете гражданина" на сайте ПФР. Личный визит в ПФР при этом не требуется, сообщает ОПФР по Коми.

Напомним, набор социальных услуг предоставляется гражданам, имеющим статус федерального льготника. Ежегодно до 1 октября они могут определиться, в каком виде получать социальные услуги со следующего года: в виде льгот (лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на железнодорожном транспорте) или в денежном эквиваленте.

Если гражданин желает сохранить существующий порядок получения льгот, заявление подавать не нужно. Если же он хочет изменить этот порядок (например, сейчас получает деньги, а с 1 января следующего года желает получать натуральные льготы), необходимо написать заявление. Поданное заявление будет действовать до тех пор, пока льготник не изменит свой выбор.

На сегодня в Республике Коми проживает 81167 федеральных льготников.