Федеральные льготники Коми могут подать заявление о получении соцпакета через интернет

5 сентября 2017 года, 14:19 |
Фото Антона Пархачёва

Подать заявление о предоставлении либо отказе от набора социальных услуг федеральные льготники республики могут в "Личном кабинете гражданина" на сайте ПФР. Личный визит в ПФР при этом не требуется, сообщает ОПФР по Коми.

Напомним, набор социальных услуг предоставляется гражданам, имеющим статус федерального льготника. Ежегодно до 1 октября они могут определиться, в каком виде получать социальные услуги со следующего года: в виде льгот (лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на железнодорожном транспорте) или в денежном эквиваленте.

Если гражданин желает сохранить существующий порядок получения льгот, заявление подавать не нужно. Если же он хочет изменить этот порядок (например, сейчас получает деньги, а с 1 января следующего года желает получать натуральные льготы), необходимо написать заявление. Поданное заявление будет действовать до тех пор, пока льготник не изменит свой выбор.

На сегодня в Республике Коми проживает 81167 федеральных льготников.

Комиинформ

  Ключевые слова: ПФР, интернет
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

08:58 05.09.2017
Замглавы администрации Корткеросского района схлестнулся в суде с управляющей компанией
18:27 04.09.2017
Обновленный "Юрган" начинает телесезон-2017
19:25 01.09.2017
Старшеклассники Пыелдинской школы в День знаний почувствовали себя депутатами


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Светлана. Плохо хожу, нуждаюсь в сопровождении до больницы. (Троицко-Печорск)
Магарам. Нуждаюсь в сопровождении для передвижения по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Памятная дата военной истории России

2 сентября

В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео