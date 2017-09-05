Евгений Москвичев: "Через два года денег на региональные дороги будет достаточно"

Дороги Коми обладают недостаточной грузоподъемностью для использования современных многотонных грузовиков. При этом правительство страны делает ставку на развитие транспортной сети, повышение роли России, как транзитного государства, через которое товары будут поставляться с Востока на Запад, к Северному морскому пути, в том числе через республику. Вопрос о том, как достичь необходимого уровня пропускной способности, прозвучал 5 сентября на встрече студентов Сыктывкарского лесного института с депутатами Государственной Думы.

Председатель Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что опускать руки не стоит:

"Чтобы довести грузоподъемность дорог с 6 до 10 тонн, нужно их просто реконструировать. При чем не обязательно сразу все. Достаточно заняться теми участками, которые наиболее активно используются для перевозки грузов", - сказал он.

Е.Москвичев также привел в пример страны, где производители мебели договорились между собой и параллельно с общими дорогами построили дополнительные полосы, по которым могут передвигаться лесовозы или прочий транспорт, но за отдельную плату. По такому пути может пойти и Россия, если бизнес объединится в этом направлении.

"В целом вопрос о состоянии региональных дорог мы поднимали и будем поднимать на самом высоком уровне. Не у всех доходы позволяют летать на самолетах, не до любого места в Коми можно добраться железной дорогой или по воздуху. Мы это понимаем, - заверил Е.Москвичев. – Мы готовы и дальше выделять средства на региональные дороги. Для этого и повышается акциз на бензин: с каждого рубля акциза бюджет получает более 100 миллиардов рублей. Также как все деньги с "Платона", все штрафы за перевес идут в субъекты. Через два года денег на дороги будет достаточно".

Но, по мнению Е.Москвичева, разговаривая о транспортной сети на уровне страны не стоит забывать о других направлениях. Так, перед руководством страны стоит задача хотя бы частично возродить речные перевозки, чтобы 10-12 % грузов перевозились по воде.

Доступнее должны стать авиаперевозки. В том числе, города с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек также должны получить возможность осуществлять прямые вылеты в другие страны, без транзита в Москве или Санкт-Петербурге. При этом стоит задача и снизить стоимость билетов на межрегиональные авиаперевозки, чтобы не 3-5 %, а 10-15 % населения могли себе позволить пользоваться ими.

Следующий пункт – развитие железной дороги, повышение ее производительности, уменьшение срока простаивания вагонов. Кроме того, по его словам, планируется строительство железной дороги Китай – Россия – Германия, по которой будут ходить поезда, развивающие скорость до 300 километров в час. Еще один крупный проект – строительство платной автодороги из Китая в Белоруссию, которая пройдет по семи регионам России. Реализовать этот проект намерены за пять лет.

"Сейчас в России 6,5 миллиона грузовых машин. Наша задача – через два-три года убрать с дорог автомобили старше восьми лет, вывести грузовой транспорт на стандарт "Евро4". Мы планируем проработать логистику так, чтобы машины не простаивали, чтобы они работали круглые сутки (например, используя три экипажа, которые сменяют друг друга в течение дня), чтобы не ходили вхолостую", - сказал председатель Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству.

Что касается общественного транспорта, Е.Москвичев считает, что переходить нужно не только на газомоторное топливо, но и на электричество. "Пока наши автобусы на электричестве могут без дозарядки проехать около 70 километров. Этого недостаточно. Наши конструкторы работают над повышением этого показателя. Когда он достигнет 300 километров с возможностью зарядить аккумуляторы за 5-10 минут на конечной остановке, тогда можно будет массово вводить этот вид транспорта в наши города", - заявил он.

И еще один шаг, необходимый для улучшения транспортной ситуации в России – появление новой специальности "Организация дорожного движения". "Не инспектор ГИБДД должен заниматься этими вопросами, а специалист, способный с разных точек зрения оценить ситуацию, - уверен Е.Москвичев. – Это должны быть люди, получившие специальное образование, и работающие в региональных и муниципальных структурах. Именно они смогут спасти наши города от пробок".