В Усть-Вымском районе водитель "Пежо" опрокинулся в кювет
5 сентября 2017 года, 16:26 | Усть-Вымский
В Усть-Вымском районе водитель "Пежо" опрокинулся в кювет.
ДТП произошло сегодня, в 06.35 на автодороге Вогваздино-Яренск.
Водитель 1957 г.р. двигался со стороны Жешарта в направлении Айкино.
На 36 км он не справился с управлением, совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, съехал в кювет и опрокинулся.
Водитель получил автотравму и травмы головы.
В течение года привлекался два раза, из них один раз - за превышение скорости. Стаж с 1999 года.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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