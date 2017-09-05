В Усть-Вымском районе водитель "Пежо" опрокинулся в кювет

5 сентября 2017 года, 16:26 | Усть-Вымский
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Усть-Вымском районе водитель "Пежо" опрокинулся в кювет.

ДТП произошло сегодня, в 06.35 на автодороге Вогваздино-Яренск.

Водитель 1957 г.р. двигался со стороны Жешарта в направлении Айкино.

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На 36 км он не справился с управлением, совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, съехал в кювет и опрокинулся.

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Водитель получил автотравму и травмы головы.

В течение года привлекался два раза, из них один раз - за превышение скорости. Стаж с 1999 года.

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Ольга Белова

  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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