В Усть-Вымском районе водитель "Пежо" опрокинулся в кювет.

ДТП произошло сегодня, в 06.35 на автодороге Вогваздино-Яренск.

Водитель 1957 г.р. двигался со стороны Жешарта в направлении Айкино.

На 36 км он не справился с управлением, совершил наезд на металлическое барьерное ограждение, съехал в кювет и опрокинулся.

Водитель получил автотравму и травмы головы.

В течение года привлекался два раза, из них один раз - за превышение скорости. Стаж с 1999 года.