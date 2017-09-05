В Коми более 300 жителей получают меры соцподдержки, установленные в республике для оленеводов.

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, для оленеводов в регионе установлены две меры социальной поддержки.

"Жителям республики, которые трудятся в качестве кочевых оленеводов в оленеводческих хозяйствах Коми, за кочевой и полукочевой образ жизни предоставляется ежемесячная выплата. Ее размер составляет 4 тысячи рублей. На 1 августа текущего года численность получателей этой меры социальной поддержки составила 187 человек", - сообщили в Минтруде РК.

Еще одна республиканская мера соцподдержки, как рассказали в ведомстве, предоставляется оленеводам-пенсионерам.

"Жителям региона, которые не менее 15 лет проработали оленеводами и вышли на заслуженный отдых по старости, выплачивается ежегодная выплата в размере 5 тысяч рублей. На эту меру социальной поддержки также имеют право оленеводы, которые получают пенсию по инвалидности, если инвалидность вызвана трудовой деятельностью в качестве оленевода. На 1 августа 2017 года получателями ежегодной выплаты являются 126 оленеводов-пенсионеров", - пояснили в республиканском Минтруде.

По данным службы соцзащиты, получатели республиканских мер поддержки оленеводов проживают в основном в традиционных для этого способа хозяйствования районах Коми – Воркуте, Усинске, Инте, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Несколько оленеводов-пенсионеров проживают также в Сыктывкаре и Усть-Куломском районе.