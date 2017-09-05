В следующем году в Коми должен появиться госзаказ на обучение специалистов строительной отрасли

5 сентября 2017 года, 13:10 |
Фото Антона Пархачева

Строительная отрасль региона испытывает нехватку кадров. По-настоящему профессиональных компаний на этом рынке в России насчитывается около десяти.

При этом, по словам ректора Сыктывкарского лесного института Любови Гурьевой, стоимость года обучения на очном отделении по специальности "Строительство" превышает 100 тысяч рублей. В этом году на это направление не поступил ни один студент-очник.

"Эта стоимость указана без надбавок от вуза, - отметила ректор. - Заочно студенты получают эту профессию, но очную группу в этом году мы не набрали. А специалисты в этой отрасли нужны республике. Поэтому необходимо проработать вопрос о формировании госзаказа на выпускников этой специальности".

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Об этом она 5 сентября заявила на встрече студентов СЛИ с депутатами Государственной Думы. Председатель Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев поддержал эту идею.

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"Что касается таких специальностей, нужно возвращаться к госзаказу. Более того, образование в технических вузах по таким специальностям должно вновь стать пятилетним, - сказал он. – Сейчас мы все хотим хороших дорог. Но специалистов, чтобы правильно спроектировать и построить их, чтобы они служили без проблем по восемь лет, нет. И их нужно растить в своих регионах".

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"В октябре-ноябре я снова приеду в Сыктывкар. У меня большая просьба к руководству СЛИ и Минобру региона, - сказала депутат Госдумы Ольга Савастьянова. – Проработайте вопрос создания целевых мест по направлению "строительство", чтобы в следующем учебном году этот вопрос закрыть".

Елена Кабакова

  Ключевые слова: строительство, образование, вуз
  Рубрика: Общество
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