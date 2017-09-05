В следующем году в Коми должен появиться госзаказ на обучение специалистов строительной отрасли

Строительная отрасль региона испытывает нехватку кадров. По-настоящему профессиональных компаний на этом рынке в России насчитывается около десяти.

При этом, по словам ректора Сыктывкарского лесного института Любови Гурьевой, стоимость года обучения на очном отделении по специальности "Строительство" превышает 100 тысяч рублей. В этом году на это направление не поступил ни один студент-очник.

"Эта стоимость указана без надбавок от вуза, - отметила ректор. - Заочно студенты получают эту профессию, но очную группу в этом году мы не набрали. А специалисты в этой отрасли нужны республике. Поэтому необходимо проработать вопрос о формировании госзаказа на выпускников этой специальности".

Об этом она 5 сентября заявила на встрече студентов СЛИ с депутатами Государственной Думы. Председатель Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев поддержал эту идею.

"Что касается таких специальностей, нужно возвращаться к госзаказу. Более того, образование в технических вузах по таким специальностям должно вновь стать пятилетним, - сказал он. – Сейчас мы все хотим хороших дорог. Но специалистов, чтобы правильно спроектировать и построить их, чтобы они служили без проблем по восемь лет, нет. И их нужно растить в своих регионах".

"В октябре-ноябре я снова приеду в Сыктывкар. У меня большая просьба к руководству СЛИ и Минобру региона, - сказала депутат Госдумы Ольга Савастьянова. – Проработайте вопрос создания целевых мест по направлению "строительство", чтобы в следующем учебном году этот вопрос закрыть".