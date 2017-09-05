На Койгородском хлебозаводе капитально взялись за цех хлебопечения

В цехе хлебопечения ООО "Койгородский хлебозавод" завершается реализация социально значимого проекта

"Народный бюджет".

По информации администрации Койгородского района, в марте 2017 года Межведомственная комиссия по отбору народных проектов выделила 1 млн. рублей. Средства для этого предусматривались из республиканского бюджета — 500 тыс. рублей, из местного — 200 тыс. рублей и иных источников — 300 тыс. рублей.

Было

Для реализации проекта разработали смету расходов, занимались поиском поставщиков пластиковых окон и материалов. При этом, необходимо было учитывать особенности цеха пищевой промышленности, соответствие окон и материалов требованиям противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическим нормам.

В июле-августе в ходе ремонтных работ установили новые окна, отремонтировали потолки и стены. В настоящее время полным ходом идет монтаж нового электрооборудования.

Все мероприятия проводились и проводятся в соответствии с утвержденными графиками.

В администрации района отметили, что во время проведения капремонта производство хлеба и хлебобулочных изделий не прекращалось. Продукция ООО "Койгородский хлебозавод" доставлялась не только койгородским потребителям, но и в Сыктывкар, Прилузский , Сысольский и Сыктывдинский районы. Кроме этого, 20 августа в павильоне Койгородского района на Коми ВДНХ была выставлена продукция для дегустации.

"Сбоев в реализации проекта не было, мероприятия выполняются в сроки, установленные графиком ее реализации. Надеемся, что к завершению срока реализации проекта, а именно к 30 сентября 2017 г, капитальный ремонт в цехе хлебопечения ООО "Койгородский хлебозавод" будет завершен" - подчеркнули отделе экономической политики администрации администрации района.

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