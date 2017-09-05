В Коми осужден пассажир автомобиля, по вине которого произошло ДТП с тяжкими последствиями

5 сентября 2017 года, 11:54 | Сысольский
Фото УГИБДД МВД по Коми

Мировой судья Сысольского судебного участка рассмотрел уголовное дело в отношении 50-летнего жителя Сыктывкара. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение пассажиром правил безопасности движения, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Государственное обвинение поддержано прокурором Сысольского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Судом установлено, что 8 октября 2016 года житель Сыктывкара со своей супругой и знакомой из Койгородского района передвигались на автомобиле "Рено Логан" по трассе "Вятка" по территории Сысольского района. За рулем автомобиля находилась супруга сыктывкарца. В какой-то момент мужчине, сидевшему на переднем пассажирском сиденье, показалось, что автомобиль стал съезжать на правую обочину, поэтому он вмешался в управление машиной, перехватив у супруги руль и резко вывернув его влево. Эти действия привели к значительному изменению траектории движения транспортного средства, потере управления им со стороны водителя, выезду на встречную полосу с дальнейшим съездом в кювет и опрокидыванием.

В результате ДТП женщине-пассажиру причинены тяжкие травмы, повлекшие в дальнейшем установление ей первой группы инвалидности.

Суд принял во внимание все обстоятельства дела и назначил сыктывкарцу наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев, возложив на него обязанность ежемесячно являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации. Изменить место жительства и выехать за пределы муниципального образования по месту регистрации в течение срока наказания осужденный сможет также лишь с согласия уголовно-исполнительной инспекции.

Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление районной прокуратуры в интересах территориального Фонда обязательного медицинского страхования о взыскании с жителя Сыктывкара суммы, затраченной на лечение потерпевшей в размере 77 тыс. рублей.

Комиинформ

  Ключевые слова: прокуратура коми, ДТП
  Рубрика: Происшествия
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