"Птицефабрика "Зеленецкая" ко Дню пожилого человека выпустила "вкусные" карты

Ко Дню пожилого человека ОАО Птицефабрика "Зеленецкая" выпустила "вкусные" подарочные карты.

Карты номиналом 500 рублей станут отличным подарком для пожилых родителей и родственников.

Как рассказал "Комиинформу" гендиректор предприятия Николай Черный, идею выпуска подарочных карт подсказали постоянные покупатели.

"Время от времени к нам обращаются организации, которые хотели бы своим сотрудникам в качестве подарка преподнести подарочные карты от "Птицефабрики Зеленецкая", - пояснил он. – По многочисленным просьбам мы решили реализовать эту идею ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Думаем, что многим придется по душе идея подарить своим бабушкам и дедушкам "вкусные" карты".

Первая партия карт номиналом 500 рублей выпущена тиражом 2 000 экземпляров. Карта после покупки и активации в магазине действительна в течение 12 месяцев.

Обладатель карты в фирменных магазинах сети "Зарни Сорс" сможет выбрать на 500 рублей продукты из мяса птицы и свинины, а также яйца и полуфабрикаты.

На этой неделе карты поступят во все розничные магазины сети "Птицефабрика Зеленецкая", расположенные в Сыктывкаре, Воркуте, Печоре, Усинске, Ухте, а также Эжвинском и Сыктывдинском районах.