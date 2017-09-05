"Птицефабрика "Зеленецкая" ко Дню пожилого человека выпустила "вкусные" карты

5 сентября 2017 года, 11:00 | Сыктывдинский
Фото Антона Пархачева

Ко Дню пожилого человека ОАО Птицефабрика "Зеленецкая" выпустила "вкусные" подарочные карты.

Карты номиналом 500 рублей станут отличным подарком для пожилых родителей и родственников.

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Как рассказал "Комиинформу" гендиректор предприятия Николай Черный, идею выпуска подарочных карт подсказали постоянные покупатели.

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"Время от времени к нам обращаются организации, которые хотели бы своим сотрудникам в качестве подарка преподнести подарочные карты от "Птицефабрики Зеленецкая", - пояснил он. – По многочисленным просьбам мы решили реализовать эту идею ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Думаем, что многим придется по душе идея подарить своим бабушкам и дедушкам "вкусные" карты".

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Первая партия карт номиналом 500 рублей выпущена тиражом 2 000 экземпляров. Карта после покупки и активации в магазине действительна в течение 12 месяцев.

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Обладатель карты в фирменных магазинах сети "Зарни Сорс" сможет выбрать на 500 рублей продукты из мяса птицы и свинины, а также яйца и полуфабрикаты.

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На этой неделе карты поступят во все розничные магазины сети "Птицефабрика Зеленецкая", расположенные в Сыктывкаре, Воркуте, Печоре, Усинске, Ухте, а также Эжвинском и Сыктывдинском районах.

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Геня Джавршян

  Ключевые слова: Птицефабрика Зеленецкая, подарочные карты, День пожилого человека
  Рубрика: Экономика
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