Сыктывкарец не смог попасть с семьей в Турцию из-за ошибки Службы судебных приставов

В редакцию "Комиинформа" обратился сыктывкарец, который не смог вылететь на отдых в Турцию вместе с семьей из-за сбоя в работе Управления федеральной службы судебных приставов по Коми.

По словам мужчины, чтобы вывезти на отдых беременную супругу и годовалого ребенка он взял кредит в банке и купил дорогостоящую семейную путевку в Турцию, в пятизвездочный отель.

"У меня были долги, которые препятствовали выезду за границу, поэтому я заблаговременно их оплатил и еще 7 июля 2017 года, взял в Службе судебных приставов оригинал постановления о том, что с меня сняты ограничения на выезд за границу, - пояснил мужчина. – Однако, несмотря на наличие этого документа, пограничный контроль в аэропорту Сыктывкара не разрешил мне подняться на борт. Выяснилось, что в базе пограничной службы я все еще числюсь должником".

В неформальной беседе сотрудники пограничного контроля рассказали мужчине, что такие ситуации - не редкость. Отправить беременную супругу вместе с малышом в Турцию мужчина не решился, поэтому семья в полном составе вернулась домой.

"В тот же день я обратился в Службу судебных приставов, а там схватились за голову, - продолжил он. – Экстренно отправили сообщение в Москву, чтобы нас пропускали любым рейсом, но дополнительные расходы на билеты в размере еще 70 тысяч рублей мы не потянем. К тому моменту, когда мы прибудем в Турцию, три дня отдыха уже будут потеряны".

Мужчина заявил, что дождется окончания разбирательств в Службе судебных приставов, после чего намерен потребовать с ведомства компенсации своих расходов.

Корреспонденту "Комиинформа" удалось получить комментарий в ведомстве по данной ситуации. Заместитель руководителя УФССП России по Республике Коми Д. Комаров пояснил, что в настоящий момент по факту невыезда гражданина за пределы России проводится служебная проверка.

"При планировании выезда за границу гражданин (должник) должен уведомить судебного пристава-исполнителя об оплате своих долгов, предъявив документ, подтверждающий факт оплаты, а также на официальном сайте УФССП России по Коми проверить данные о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ, - добавили в ведомстве. - Напоминаем, что при оплате задолженности по исполнительному производству напрямую взыскателю, необходимо информировать судебного пристава-исполнителя в целях своевременного принятия решения об окончании исполнительного производства и отмене установленных для должника ограничений".

***Узнать о наличии задолженности можно на официальном сайте Управления http://r11.fssprus.ru в разделе "Банк данных исполнительных производств", а также через бесплатное мобильное приложение "ФССП России".