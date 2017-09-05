За махинации при возведении в Сыктывдинском районе детского сада в места лишения свободы отправятся руководители строительной фирмы

Верховный суд Республики Коми в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении руководителей ООО "Бизнес Капитал" А.Глотова и В.Ягодина. По итогам апелляционного рассмотрения оставлен без изменения приговор Сыктывдинского районного суда, в соответствии с которым они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

Судом установлено, что в декабре 2012 г. между администрацией Сыктывдинского района и ООО "Бизнес Капитал" был заключен муниципальный контракт на строительство объекта "Детский сад на 70 мест в селе Палевицы Сыктывдинского района". Глотов и Ягодин получили из бюджета 1,1 млн рублей, однако работы не выполнили, присвоив деньги. Также ООО "Бизнес Капитал" заключило договор с ООО "Сыктывкарский промышленный комбинат" на изготовление и поставку каркасных панелей, необходимых для строительства детского сада, на сумму свыше 8 млн рублей. В оплату договора Глотов и Ягодин перечислили контрагенту лишь 2,3 млн рублей, проигнорировав обязанность исполнить принятые на себя обязательства в полном объеме. В результате неправомерных действий руководства ООО "Бизнес Капитал" работы по возведению детского сада завершала другая строительная организация, а в отношении руководителей недобросовестного подрядчика возбуждено и расследовано уголовное дело.

Суд первой инстанции в мае 2017 года признал Глотова и Ягодина виновными в совершении инкриминируемого деяния и назначил им наказание по два года лишения свободы в колонии-поселении каждому.

Осужденные обжаловали приговор, однако Верховный суд Республики Коми согласился с правовой позицией государственного обвинения и оставил апелляционные жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Расследование по делу осуществлено следственной частью СУ МВД по Республике Коми.