У водителя БМВ, устроившего массовое ДТП в столице Коми, обнаружены признаки опьянения

В распоряжении "Комиинформа" оказалось видео массового ДТП в Сыктывкаре, виновником которого стал водитель БМВ.

Как стало известно "Комиинформу", медики обнаружили у него клинические признаки, позволяющие предположить наличие наркотического опьянения.

Окончательные результаты будут известны после проведения химико-токсикологического исследования.

Напомним, вчера вечером в Сыктывкаре водитель БМВ устроил массовое ДТП. Мужчина 1987 г.р. двигался на иномарке по ул.Куратова со стороны ул.Ленина в направлении Первомайской.

Он не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, не справился с рулевым управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомашинами Киа и Шкода, а затем - с припаркованными возле офиса Сбербанка автомобилями Ниссан, Опель и Шкода.

В ДТП никто не пострадал. Сам водитель, согласно уточненным данным, в течение года 32 раза привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, из них - 26 раз за превышение скорости.