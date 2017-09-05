За незаконное начисление себе премий осуждена бывшая и.о. руководителя Территориального управления Росимущества по Коми

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении исполнявшей в 2016 году обязанности руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Коми (ТУ Росимущества по Республике Коми). Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Сыктывкара.

Судом установлено, что сотрудница ТУ Росимущества по Республике Коми, исполнявшая в 2016 году обязанности руководителя управления, дважды давала своим подчиненным указания о собственном премировании. Вместе с тем, решение о премировании должностного лица такого уровня может быть принято исключительно в центральном аппарате Росимущества (Москва). Чтобы придать законность своим действиям, и.о. руководителя выходила в отпуск, временно передавала полномочия по изданию приказов о премировании своим подчиненным, которые в силу служебной зависимости вынуждены были премировать руководителя.

Вину в инкриминируемом деянии чиновница не признала. Суд назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на 2 года. Также удовлетворен иск прокуратуры г. Сыктывкара о взыскании с осужденной в пользу ТУ Росимущества по Республике Коми суммы ущерба, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственным отделением УФСБ России по Республике Коми.