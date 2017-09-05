В Коми активизируют работу по налаживанию сотрудничества с Финляндией

5 сентября 2017 года, 9:55 |
Фото pixabay.com

В целях развития сотрудничества между Коми и Финляндией правительство региона утвердило состав подгруппы, которая продолжит сотрудничество между министерством занятости и экономики Финляндии с рабочей группой по межрегиональному сотрудничеству региона в рамках Межправительственной Российско-Финляндской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В подгруппу вошло 11 человек.

Это зампред правительства Коми – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Герасимов; замначальника отдела протокола и международного сотрудничества управления контроля и протокола администрации главы Коми Виктория Жижева; зампред правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев; зампред правительства Коми – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова; представитель Коми в Северо-Западном регионе Константин Сапрыкин; министр экономики Коми Марина Анисимова; министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов; министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин; первый замминистра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин; первый замминистра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Алексей Просужих; директор Сыктывкарского лесного института Любовь Гурьева.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: Финляндия, сотрудничество
  Рубрика: Политика
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