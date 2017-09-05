Замглавы администрации Корткеросского района схлестнулся в суде с управляющей компанией

Корткеросский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении заместителя руководителя администрации района Александра Артеева.

Его обвинили в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 19.6.1 КоАП РФ (нарушение положений Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля).

Проблемы у замглавы возникли после проведения внеплановой документарной проверки в отношении ООО "Корткеросская управляющая компания", сообщает суд. А.Артеев направил в адрес юридического лица мотивированный запрос без издания соответствующего распоряжения или приказа.

Дело об административном правонарушении было прекращено, а А.Артеева освободили от административной ответственности по малозначительности деяния, но объявили ему устное замечание.

Суд учел характер совершенного Артеевым правонарушения, роль правонарушителя, а также то обстоятельство, что негативных последствий в результате проведенной проверки не наступило.