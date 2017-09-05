Осы продолжают беспокоить детские сады Ухты

Спасатели Ухты вновь выезжали на сообщение об осах.

Как сообщили "Комиинформу" в Ухтинском аварийно-спасательном отряде "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС очередной сигнал поступил 4 сентября.

Директор детского сада по улице Космонавтов 1А рассказала, что под настилом у детской деревянной машины, стоящей на площадке, насекомые свили улей.

На место выехали сотрудники "Спас-Коми", которые в течение 20 минут поместили улей в пакет и вывезли его в лес. Уничтожать насекомых спасатели не стали.

С начала сезона спасатели выезжали на ульи около шести раз.