Осы продолжают беспокоить детские сады Ухты
5 сентября 2017 года, 9:00 | Ухта
Спасатели Ухты вновь выезжали на сообщение об осах.
Как сообщили "Комиинформу" в Ухтинском аварийно-спасательном отряде "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС очередной сигнал поступил 4 сентября.
Директор детского сада по улице Космонавтов 1А рассказала, что под настилом у детской деревянной машины, стоящей на площадке, насекомые свили улей.
На место выехали сотрудники "Спас-Коми", которые в течение 20 минут поместили улей в пакет и вывезли его в лес. Уничтожать насекомых спасатели не стали.
С начала сезона спасатели выезжали на ульи около шести раз.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Видео
Поздравления
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
Мы рядом
Памятная дата военной истории России
2 сентября
В этот день в 1945 году окончилась Вторая мировая война.