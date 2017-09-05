Осы продолжают беспокоить детские сады Ухты

5 сентября 2017 года, 9:00 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Спасатели Ухты вновь выезжали на сообщение об осах.

Как сообщили "Комиинформу" в Ухтинском аварийно-спасательном отряде "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС очередной сигнал поступил 4 сентября.

Директор детского сада по улице Космонавтов 1А рассказала, что под настилом у детской деревянной машины, стоящей на площадке, насекомые свили улей.

На место выехали сотрудники "Спас-Коми", которые в течение 20 минут поместили улей в пакет и вывезли его в лес. Уничтожать насекомых спасатели не стали.

С начала сезона спасатели выезжали на ульи около шести раз.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: Ухта, улей, садик, осы, дети
  Рубрика: Происшествия
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