Врачам предложат лечить пациентов по общим стандартам

Российским медикам к 2019 году предложат лечить пациентов по системе клинических рекомендаций, внедрение которой началось в 2017 году.

Как рассказали "Известиям" в Минздраве, несмотря на рекомендательный характер инициативы, в случае спорных ситуаций врач должен будет объяснить свое отступление от правил.

Инициативой врачам предлагаются конкретные действия при лечении заболеваний: перечислены медикаменты, методы диагностики и лечения.

К концу следующего года данная система должна быть распространена на все регионы, уточнили в ведомстве.

"С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года", — рассказали "Известиям" в ведомстве.