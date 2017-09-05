Врачам предложат лечить пациентов по общим стандартам

5 сентября 2017 года, 9:15 |
Фото Антона Пархачева

Российским медикам к 2019 году предложат лечить пациентов по системе клинических рекомендаций, внедрение которой началось в 2017 году.

Как рассказали "Известиям" в Минздраве, несмотря на рекомендательный характер инициативы, в случае спорных ситуаций врач должен будет объяснить свое отступление от правил.

Инициативой врачам предлагаются конкретные действия при лечении заболеваний: перечислены медикаменты, методы диагностики и лечения.

К концу следующего года данная система должна быть распространена на все регионы, уточнили в ведомстве.

"С 2017 года эта система начинает внедряться повсеместно через автоматизированные рабочие места врачей. Внедрение во всех регионах должно быть завершено до конца 2018 года", — рассказали "Известиям" в ведомстве.

Комиинформ

  Ключевые слова: медицина
  Рубрика: Общество
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