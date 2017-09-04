Глава Коми: "Самая большая ценность компании "ЛУКОЙЛ-Коми" - это труд её работников"

Самая большая ценность компании "ЛУКОЙЛ-Коми" - это труд её работников. Об этом глава Республики Коми заявил в ходе посещения установки подготовки нефти "Уса" и встречи с коллективом предприятия, сообщает пресс-служба главы республики.

"В кабинетах руководителей принимаются очень важные принципиальные решения, но результат достигается здесь, на производстве. Вашим трудом и добросовестным отношением к делу формируется сегодня будущее компании, республики и страны, - подчеркнул Сергей Гапликов, поздравляя работников предприятия с профессиональным праздником. - Хочу, чтобы вы знали: республика гордится вами".

Руководитель региона вручил благодарственное письмо оператору обезвоживающей и обессоливающей установки 5 разряда, победителю корпоративных соревнований "Лучший по профессии" среди рабочих Вячеславу Малюченко.

В ходе встречи с главой республики сотрудники предприятия задали Сергею Гапликову актуальный для всех жителей Усинска вопрос: когда завершится строительство дороги "Усинск – Печора – Ухта", которая связывает нефтяную столицу с большой землей. Отсутствие дороги влияет и на цену авиа- и железнодорожных билетов, на стоимость и качество продуктов в Усинске.

По словам Сергея Гапликова, отдельные участки будут закончены в следующем году. глава Республики Коми пояснил, что общая протяженность автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора –Усинск – Нарьян-Мар по территории Республики Коми составляет 896 километров, на сегодня ведутся работы на участке Ухта-Печора. Планируется построить и реконструировать более 80 километров дороги с привлечением частных ресурсов на условиях государственно-частного партнерства. В настоящее время заключены государственные контракты и ведутся работы по строительству мостового перехода через реку Лыжа на автомобильной дороге "Печора-Усть-Уса-Усинск". Кроме того, на данном участке дороги необходимо строительство внеклассного автодорожного моста через реку Печору у села Усть-Уса.

"Окончательные сроки завершения строительства автомобильной дороги будут определены после решения вопроса финансирования. Строить дорогу без моста – бессмысленно. Надо понимать, что стоимость объекта – немаленькая. В целом, для полного завершения строительства с учетом реконструкции и модернизации отдельных участков автодороги на маршруте Сыктывкар – Усинск потребуется более 34 миллиардов рублей. Для решения финансового вопроса необходимо, чтобы эта дорога имела федеральный статус. Сегодня мы пытаемся обсуждать эту тему и с федеральным Министерством транспорта, и с профильным комитетом Государственной Думы – завтра я встречаюсь по этому вопросу с председателем Комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым", - сообщил руководитель региона.

*** Установка подготовки нефти "Уса" введена в эксплуатацию в 2003 году.

Производственная мощность – 2,5 млн. тонн нефти в год.

Установка входит в структуру цеха по подготовке и перекачке нефти территориального производственного предприятия (ТПП) "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз".

Объект предназначен для очищения от примесей сырой нефти, поступающей с Усинского и Баяндыского месторождений ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" (территория Республики Коми), и доведения ее кондиций до показателей товарной нефти, готовой для передачи в систему "Транснефти".

В 2015 году была проведена реконструкция объекта, включавшая замену резервуаров и модернизацию оборудования.

Численность персонала объекта составляет 73 человека, в том числе 12 инженерно-технических работников и 61 рабочий (операторы обессоливающей и обезвоживающей установки, машинисты технических насосов и другие).

На 2017-2021 годы запланирована реализация очередного этапа реконструкции установки.