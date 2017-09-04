Военный комиссариат Коми: "После 27 лет уклонистам от армии грозит увольнение с работы"

После 27-летия уклонистам от военной службы в армии грозит увольнение с работы. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной призывной кампании, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Коми Владимир Осипенко.

По его словам, по достижении 27-летнего возраста, гражданину, который по каким-либо причинам не проходил службу в армии, придется обратиться в комиссариат за военным билетом. "Если выяснится, что гражданин не проходил службу, не имея на то законных оснований и работает в органах государственной или муниципальной власти, ему грозит увольнение с работы, - пояснил он. - Призывная комиссия направит соответствующее сообщение работодателю, который в течение десяти рабочих дней в соответствии с новыми поправками в федеральный закон №53 обязан будет уволить уклониста. Поправки к закону вступили в силу 6 августа 2017 года".

В. Осипенко посоветовал молодежи перед тем, как пополнить ряды уклонистов, задуматься, какой они видят свою карьеру, поскольку работа в силовых органах, а также на государственной или муниципальной службе в этом случае будет исключена.

"Сейчас многие пытаются изменить категорию годности, потому что хотят устроиться на хорошую работу, - добавил В. Осипенко. – Сначала они находят у себя болячки, а потом пытаются нас убедить, что изменилось состояние здоровья, что достаточно сомнительно. Если в результате медицинского освидетельствования будет доказано, что заболевания не было, будет проведено расследование со всеми вытекающим последствиями".

Участники прямой линии добавили, что уклонистов не берут на работу не только в силовые структуры, но также и в нефтяную, добывающую и железнодорожную отрасли.