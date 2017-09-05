Под Ухтой пожилой водитель на "Фольксвагене" врезался в опору ЛЭП.

Дорожный инцидент произошел 4 сентября около 10:15.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, мужчина 1932 г.р, управляя автомашиной "Фольксваген Поло", двигался со стороны Сыктывкара в направлении Ухты.

На 314 км автодороги Сыктывкар – Ухта он не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП и "улетел" в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП сам водитель получил ушиб мягких тканей головы, рассечение связок аппарата шейного позвонка. Мужчина был трезв и пристегнут ремнем безопасности, уточнили в ГИБДД.

В течение года к административной ответственности привлекался один раз, стаж - с 1951 года.