В поселке Якша девушка без прав на "шестерке" "припарковалась" в дерево

5 сентября 2017 года, 10:35 | Троицко-Печорский
Фото УГИБДД МВД по Коми

В поселке Якша Троицко-Печорского района девушка-водитель без прав "припарковалась" в дерево.

Дорожный инцидент произошел 3 сентября около 19:00, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона.

Девушка 1988 г.р, управляя автомашиной ВАЗ 21063, двигалась со стороны п.Курья в сторону п.Комсомольск.

Около д.5 по ул.Дорожная п.Якша она не справилась с рулевым управлением, совершила съезд в правый по ходу движения кювет и врезалась в дерево.

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В результате ДТП пострадала пассажирка. 30-летняя женщина получила ушибы поясничного отдела позвоночника и плечевого сустава. В медучреждение обратилась самостоятельно на следующий день.

Женщина-водитель к административной ответственности не привлекалась, водительское удостоверение не получала. В момент ДТП была трезва.

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Автомашина ВАЗ-21063 не имеет регистрационных знаков, не застрахована и не зарегистрирована в установленном порядке. На машине отсутствуют ремни безопасности, установлена летняя
резина с разным рисунком протектора.

Ольга Белова

  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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