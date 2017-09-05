В поселке Якша девушка без прав на "шестерке" "припарковалась" в дерево
В поселке Якша Троицко-Печорского района девушка-водитель без прав "припарковалась" в дерево.
Дорожный инцидент произошел 3 сентября около 19:00, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона.
Девушка 1988 г.р, управляя автомашиной ВАЗ 21063, двигалась со стороны п.Курья в сторону п.Комсомольск.
Около д.5 по ул.Дорожная п.Якша она не справилась с рулевым управлением, совершила съезд в правый по ходу движения кювет и врезалась в дерево.
В результате ДТП пострадала пассажирка. 30-летняя женщина получила ушибы поясничного отдела позвоночника и плечевого сустава. В медучреждение обратилась самостоятельно на следующий день.
Женщина-водитель к административной ответственности не привлекалась, водительское удостоверение не получала. В момент ДТП была трезва.
Автомашина ВАЗ-21063 не имеет регистрационных знаков, не застрахована и не зарегистрирована в установленном порядке. На машине отсутствуют ремни безопасности, установлена летняя
резина с разным рисунком протектора.
Ольга Белова
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