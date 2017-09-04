В Усинске открыли обновленную Тропу здоровья

Реконструкцию провели в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Республики Коми и ПАО"ЛУКОЙЛ", а также на грантовые средства от компании.

Этот рекреационный объект был открыт четыре года назад – тогда была отсыпана гравием дорожка в пригородном лесу, а вдоль нее установлены фигуры из фанеры, поделки школьников и воспитанников детских садов. Благоустройство тропы продолжилось летом этого года.

В рамках соглашения, учтя пожелания усинцев, в частности, провели освещение вдоль пешеходного маршрута. При этом приняли участие в проекте и неравнодушные усинцы.

Например, в прошлом году сразу три авторских коллектива из Усинска вошли в число победителей традиционного Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в 2016 году. На средства грантов вдоль тропы установили новые скульптуры и композиции, выполненные из натуральных материалов. Они расположились на нескольких площадках тропы на протяжении более чем полутора километра, при этом идеально вписавшись в природный ландшафт. Появилась здесь и новая входная группа.

Открыли обновленную тропу глава Республики Коми Сергей Гапликов, вице-президент компании "ЛУКОЙЛ", генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Лейфрид, руководитель администрации городского округа "Усинск" Станислав Хахалкин и глава муниципального образования – председатель Совета Николай Такаев.

"С каждым годом Усинск преображается, становится все более комфортным для жизни, появляются новые места для отдыха и досуга молодежи. Большинство этих преобразований стали возможны благодаря искреннему желанию самих горожан менять свою жизнь к лучшему. Открытие обновленной тропы здоровья – прекрасный тому пример. Это еще и замечательный подарок сразу к двум праздникам: Дню города и Дню работников нефтяной и газовой промышленности, и я искренне поздравляю вас с этими праздниками", – обратился к жителям Усинска Сергей Гапликов.

Глава республики поблагодарил партнера в лице ЛУКОЙЛ-Коми за активную помощь в благоустройстве города.

"Тропа здоровья" не просто городской объект, а по-настоящему народный. Над его благоустройством трудились нефтяники, сотрудники администрации города, здесь личный вклад многих жителей Усинска", – сказал Александр Лейфрид.

Участники открытия ознакомились с композициями, размещенными на тропе. И послушали песни под гитару у костра на специально оборудованной площадке. Таких участков вдоль тропы оборудовано несколько, они сделаны с таким расчетом, чтобы горожане могли устраивать пикники без вреда для природы.

Для второклассницы Саши Багаутдиновой бывать на "Тропе здоровья" не в новинку. Но сегодняшняя прогулка наверняка запомнится надолго: оказывается, здесь столько нового и интересного.

"Сказка на каждом шагу, – поделилась ее бабушка Рабига Амировна. – Нигде я не встречала ничего подобного! Строителям удалось сохранить природу во всей северной красе: мы с Сашей на днях здесь целое ведро брусники собрали".

Оценил обновленную городскую достопримечательность и пятилетний Матвей Канев, приехавший погостить из деревни Малое Галово Ижемского района.

"Теперь это обязательный пункт нашей программы приезда в Усинск", – говорит мама мальчика, Алена. – Удивительное по красоте и энергетике место".