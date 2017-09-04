Корткеросский район признан эндемичным по клещевому вирусному энцефалиту

Корткеросский район включен в перечень эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова.

К такому решению ведомство пришло на основе анализа эпидемиологической ситуации, сложившейся по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом в Корткеросском районе. Учитывались такие критерии, как регистрация подтвержденных случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом среди жителей района, наличие переносчиков инфекции, подтвержденных лабораторными методами, наличие возбудителя в клещах, отобранных в плановом порядке и снятых с людей, наличие иммунитета к вирусу клещевого энцефалита среди непривитого населения.

Представленные сведения были подтверждены "Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН", являющим референс-центром по мониторингу за возбудителем клещевого вирусного энцефалита.

Одной из причин увеличения количества клещей и роста их агрессивности стало недостаточное выделение финансов на расчистку и благоустройство территорий парков, скверов, кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения, проведение профилактических акарицидных обработок. Схожая ситуация складывается и в других эндемичных территориях, о чем свидетельствует ежегодное сокращение площадей акарицидных обработок.

В перечень эндемичных районов помимо Корткеросского вошли Сыктывкар, Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Куломский и Усть-Вымский районы.

Главный государственный врач по Коми Л. Глушкова в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Корткеросского района постановила руководителю администрации муниципалитета:

- в течение мая-июня 2018 года и последующих лет организовать акарицидные обработки территорий высокого риска заражения населения (в зонах летнего оздоровительного отдыха детей и взрослых, парков, садоводческих кооперативов, кладбищ, участков леса, прилегающих к населенным пунктам), с целью защиты населения от нападения клещей, силами специализированных предприятий дезинфекционного профиля;

- разработать и утвердить целевую программу по снижению уровня заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом на 2018-2019 годы на территории муниципального образования, обеспечить ее выполнение;

- рассмотреть на заседаниях СПЭК района вопрос об эффективности проводимых мероприятий по профилактике клещевого вирусного энцефалита, принять необходимые меры по их повышению;

- оказать всестороннюю поддержку и помощь органам и учреждениям здравоохранения района в проведении работы по гигиеническому воспитанию населения в СМИ в течение

предшествующего эпидемическому подъему сезона и во время самого подъема.



Главам администраций муниципалитетов, территории которых являются эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту представить в срок до 01.10.2017 в Управление Роспотребнадзора по Коми площади территорий парков, скверов, кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения, находящихся на балансе муниципального образования, для планирования площадей, которые подлежат акарицидным обработкам и барьерной дератизации.



Министерству здравоохранения Коми обеспечить:

- оказание в полном объеме медицинской помощи пострадавшим от укусов клещами;

- выявление, диагностику, своевременную госпитализацию, лечение и диспансеризацию больных клещевым вирусным энцефалитом;

- регистрацию, учет и статистическое наблюдение случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом;

- информирование филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК" в Корткеросском районе" о покусах клещами, случаях заболеваний клещевым вирусным энцефалитом и профессиональных заболеваниях клещевым вирусным энцефалитом в установленные сроки;

- предусмотреть выделение с 2018 года вакцины против клещевого энцефалита в необходимых объемах для проведения иммунизации населения;

- организацию и проведение иммунизации населения против клещевого вирусного энцефалита в течение 2018 года и последующие периоды;

- наличие необходимого количества противоклещевого иммуноглобулина в лечебно-профилактических учреждениях района;

- усиление санитарно-просветительской работы среди населения обслуживаемой территории по профилактике инфекций, передающихся клещами.

Начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми по Усть-Куломскому и Корткеросскому районам:

- обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический и эпизоотологический надзор за проведением профилактических мероприятий против клещевого вирусного энцефалита, шире использовать меры

административного воздействия при выявлении недостатков в профилактической работе;

- при плановых и внеплановых проверках осуществлять надзор за проведением акарицидных обработок в зонах высокого риска заражения населения клещевым вирусным энцефалитом - территории летнего

оздоровительного отдыха детей и взрослых перед началом каждой смены, парковых зон, мест массового отдыха населения, кладбищ, садоводческих кооперативов, проведением вакцинации населения;

- активизировать работу по гигиеническому воспитанию населения по вопросам профилактики клещевого вирусного энцефалита в течение эпидемического сезона, используя средства массовой информации (радио,

телевидение, печать и др.).

Главному врачу ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК" включить территорию Корткеросского района в перечень для проведения энтомологических работ и определения прогноза изменения численности мелких млекопитающих;

Руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории Корткеросского района, независимо от форм собственности и принадлежности обеспечить:

- качественную расчистку и благоустройство территорий парков, скверов, кладбищ, оздоровительных организаций, мест массового отдыха и пребывания населения (в т.ч. баз отдыха) как самой территории, так и

прилегающей к ней на расстоянии не менее 50 метров;

- противоклещевые акарицидные обработки территорий парков, скверов, кладбищ, оздоровительных организаций (в т.ч. баз отдыха) как самой территории, так и прилегающей к ней на расстоянии не менее 50 метров, мест массового отдыха и пребывания населения и лиц, относящихся к профессиональным группам риска и барьерную дератизацию этих территорий;

- дератизационные мероприятия против диких грызунов на расчищенных территориях осенью и весной (в обязательном порядке по периметру оздоровительных организаций и баз отдыха, кладбищ, парков и скверов);

- организацию энтомологического обследования территорий на заселенность клещами до акарицидной обработки и контроль ее эффективности после проведения (в т.ч. на расстоянии не менее 50 метров за

территорией оздоровительных организаций и баз отдыха);

- обеспечение профессиональных групп риска средствами индивидуальной защиты и репеллентами;

- ежегодное составление списков профессиональных групп риска, подлежащих вакцинации и ревакцинации против клещевого энцефалита, и явку работающих для ее проведения в лечебно-профилактические

организации. Прекращение практики допуска к работе в природном очаге в сезон передачи клещевого энцефалита лиц, без предварительной вакцинации;

- обучение работников, информирование их о проявлениях и последствиях клещевого вирусного энцефалита, условиях заражения, методах защиты от клещей; разъяснение значения и эффективности вакцинации и ревакцинации против клещевого вирусного энцефалита, а также важности соблюдения сроков прививок и значение экстренной профилактики.



Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Коми подготовить предложение в органы исполнительной власти Коми о целевом финансировании объемов акарицидных обработок и барьерной дератизации в разрезе административных территорий.



Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Коми В. Курбанова.