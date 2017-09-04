В Сыктывкаре лихач на БМВ устроил массовое ДТП

В Сыктывкаре водитель БМВ устроил массовое ДТП.

Дорожный инцидент произошел сегодня около 18.05.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции Коми, водитель 1987 г.р, управляя автомашиной БМВ, двигался по ул.Куратова со стороны ул.Ленина в направлении Первомайской.

Мужчина не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за транспортным средством, не справился с рулевым управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомашинами Киа и Шкода, а затем - с припаркованными возле офиса Сбербанка автомобилями Ниссан, Опель и Шкода.

В ДТП никто не пострадал, уточнили в ГИБДД.

Водитель в течение года 36 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, из них - 26 раз за превышение скорости.