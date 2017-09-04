Сергей Жеребцов: "Молодежь Усинска активна, любит город и понимает, что качество жизни во многом зависит от них"

Вместе с главой Коми Сергеем Гапликовым в Усинске 4 сентября на встрече с руководителями молодежных объединений побывал директор Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Сергей Жеребцов.

"Усинск – один из лучших муниципалитетов по реализации государственной молодежной политики, - сказал он. - Администрация выстраивает диалог с молодежными объединениями, поддерживает их инициативы, помогает реализовывать молодежные проекты. Инициативы ребят воплотились в "Молодежной аллее", "Тропе здоровья", скейтодроме".

С.Жеребцов отметил, что Усинск славится лидерами волонтерских движений. В городе хорошо развито молодежное самоуправление: с 2007 года действует Молодежный парламент Усинска, работают Советы молодых специалистов и общественные помощники сельских глав, хорошими темпами развивается юнармейское движение.

"Отдельно стоит сказать про усинский молодежный центр, который сегодня показали главе республики. Это просторное помещение площадью 820 квадратных метров. Прекрасное место для развития молодежных инициатив и проектов, для досуговой занятости молодежи, - уверен руководитель центра поддержки молодежных инициатив. - Молодежь Усинска действительно активна, любит свой город, и понимает, что качество жизни во многом зависит от них самих".

Напомним, в рамках рабочей поездки в Усинск Сергей Гапликов встретился с активом молодежного парламента, в состав которого входят представители советов молодых специалистов организаций и предприятий города. В ходе встречи глава отметил, что Усинск – город молодых, и именно они в первую очередь вносят существенный вклад в его развитие. Активисты от молодежи Усинска представили руководителю региона проекты, реализованные при поддержке администрации муниципалитета и предприятий города.