Книги для школьной библиотеки собрали работники Минимущества Коми в рамках Года добрых дел

4 сентября 2017 года, 17:40 | Сыктывкар

Работники Минимущества Республики Коми поддержали Год добрых дел, объявленный главой региона Сергеем Гапликовым. Накануне Дня знаний, сотрудники министерства приобрели и собрали из личных библиотек книги для школьной библиотеки.

По результатам акции для библиотеки средней школы № 9 посёлка Краснозатонский Сыктывкара передано более пятидесяти книг. Большая часть собранной литературы - произведения русских классиков: А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермонтова, А.П. Чехова, детская литература, а также творения современных писателей.

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"Книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой науки, - отметил первый заместитель министра Андрей Майер, вручая подарок, и выразил уверенность, что полученные знания станут важным инструментом для обучения и достижения школьниками новых побед".

Директор школы Алексей Рожков поблагодарил за подарок и заметил, что подобные акции стали доброй традицией.

Комиинформ

  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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