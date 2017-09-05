Собственник ТЦ "Народный" в сыктывкарской Орбите должен сделать территорию у здания безопасной для пешеходов

В "Комиинформ" обратились жильцы домов, расположенных рядом с ТЦ "Народный" в микрорайоне Орбита. Местные жители недовольны неоконченной реконструкцией территории вокруг здания торгового центра.

В мэрии пояснили, что в 2017 году в управление ЖКХ Сыктывкара обратился собственник здания по улице Малышева, 1. План благоустройства территории вокруг этого дома ему согласовали, но при условии сохранения зеленой зоны со стороны парковки по улице Малышева. Также планом был предусмотрен перенос автобусной остановки с устройством нового заездного кармана и отделение тротуара от проезжей части с парковочными местами перилами. Они должны быть установлены по всему периметру за исключением примыкания парковки к улице Петрозаводской.

"Ограждение исключит движение транспорта между домами №1 и №1/1 по улице Малышева. К данным работам собственник здания пока не приступил, однако ему выдан ордер на проведение соответствующих земляных работ. Поэтому ограничительное ограждение должно быть установлено в срок до 10 октября", - говорится в ответе администрации.

Также жители Орбиты пожаловались на то, что деревья, растущие вдоль дороги, были слишком близко обложены плиткой в нарушение нормативов (вокруг них должна сохраняться зона в 1,5 метра). В мэрии заверили, что плитка, уложенная близко к стволу, переложена по требованию администрации. "Было дано разрешение на спил четырех тополей при условии возмещения компенсационной стоимости зеленых насаждений, и дана рекомендация по освобождению двух берез от тротуарной плитки", - заверили чиновники.

В управлении ЖКХ знают, что с территории "Народного" вывезли песок и раскидали возле дома по улице Печорской, 2. Собственнику здания дано указание привести в порядок эту территорию сразу же после завершения всех работ по благоустройству.

О том, что с территории торгового центра к домам по Петразаводской, 15 и Печорской, 2 вывозили снег, в управлении не знали – обращений от горожан не поступало. Но зимой 2018 года этот вопрос пообещали взять на контроль.