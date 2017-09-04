В Печоре задержан педофил

4 сентября 2017 года, 16:50 | Печора

В Печоре педофил, состоящий на учете врача-психиатра, пытался надругаться над шестилетней девочкой.

Как сообщили "Комиинформу" в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Коми, вчера, 3 сентября, возле Дома культуры речников по Печорскому проспекту местный житель пытался совершить в отношении шестилетней девочки действия сексуального характера.

"Девочка вырвалась и убежала, сообщив родителям о случившемся, - пояснили агентству в Следственном управлении СК по Коми. - Подозреваемый был задержан "по горячим следам". Им оказался 53-летний мужчина, состоящий на учете у врача-психиатра. Фигурант написал явку с повинной и дал подробные показания".

По факту совершения действий сексуального характера в отношении малолетней девочки ведомством возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В отношении подозреваемого инициировано избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине также будет назначена психиатрическая экспертиза.

По имеющимся данным, семья девочки на учете в органах профилактики не состояла.

Расследование уголовного дела продолжается.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: Печора, педофил, девочка
  Рубрика: Право
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