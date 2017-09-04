В Коми большинство негодных к службе в армии страдают психическими заболеваниями

4 сентября 2017 года, 16:35 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Коми среди призывников, признанных негодными к службе в армии, большинство имеет психические заболевания. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной призывной компании, сообщил врио председателя военно-врачебной комиссии военного комиссариата Коми Иван Собашников.

На втором месте – с сердечно-сосудистыми заболеваниями, далее – с заболеваниями костной системы и ожирением.

"На протяжении последних трех лет в Коми психические заболевания лидируют в этом перечне, - отметил И. Собашников. – Примечательно, что довольно часто к нам приходят парни с ожирением, которые хотят служить в армии. В этом случае они получают отсрочку на год и пытаются похудеть. Некоторые своей цели достигают".

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Коми Владимир Осипенко также добавил, что, как это ни странно на первый взгляд, здоровых ребят очень мало среди спортсменов. Для родителей становится откровением, что у сына в результате постоянных физических нагрузок подорванное здоровье.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: служба в армии, психические заболевания, ожирение, негодность
  Рубрика: Общество
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