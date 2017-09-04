Отборочный тур чемпионата России по чтению вслух "Открой рот" пройдет в Коми

4 сентября 2017 года, 16:55 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

30 сентября в 15 часов на площадке Юношеской библиотеки Республики Коми во второй раз пройдет отборочный тур чемпионата России по чтению вслух "Открой рот".

Как сообщают организаторы, ассоциация “Межрегиональная федерация чтения”, новый шестой сезон чемпионата состоится по системе осень-весна. Отборочные туры, которые пройдут более чем в ста городах России, начались в августе 2017 года и закончатся весной 2018-го. Общероссийский финал чемпионата пройдет летом следующего года в Москве.

По правилам чемпионата, участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами отрывки из книг, жюри оценивает технику и артистизм чтения, а набравший больше всего баллов по итогам тура участник получает в подарок книги.

Главный партнер этого сезона - литературная премия “Ясная Поляна”. Участники отборочных туров будут читать книги авторов, которые становились лауреатами премии за ее 15-летнюю историю, а победители в каждом городе получат их книги в подарок. Среди призовых книг будут как произведения классиков — Валентина Распутина, Фазиля Искандера, так и современных популярных авторов — Владислава Отрошенко, Юрия Нечипоренко и многих других. Всего премия подарит более двух тысяч книг.

Напомним, победителем сыктывкарского отборочного тура в прошлом году стала директор Национальной детской библиотеки им.Маршака Марина Круглова.

*** Чемпионат по чтению вслух “Открой рот” существует с 2011 года. Каждый год количество городов, принимающих отборочные туры, увеличивается вдвое. В 2016 году “Открой рот” прошел в 111 городах. Судьями отборочных туров в разное время были Владимир Познер, посол Великобритании в России Лори Бристоу, писатель Александр Снегирев.

Илья Баканов

  Ключевые слова: чтение, литература, конкурс
  Рубрика: Культура
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