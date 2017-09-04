В Коми в 2017 году восемь призывников выбрали альтернативную службу

В Коми в этом году восемь человек подали заявление на прохождение альтернативной гражданской службы в армии. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной проведению призывной кампании, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Коми Владимир Осипенко.

По его словам, в 2016 году четверо юношей из Коми были направлены на прохождение альтернативной службы в армии. Двое были направлены в Архангельскую область для службы на почте, остальные остались на территории республики.

"Такие граждане должны представить свидетелей, которые подтвердят, что они на протяжении долгих лет относятся к сектам или к религиозным общинам, и их взгляды не позволяют им брать оружие в руки, - пояснил В. Осипенко. – Альтернативная служба длится дольше и составляет 21 месяц, если гражданин служит на почте или в медучреждении. На предприятиях оборонной промышленности альтернативная служба длится 18 месяцев"