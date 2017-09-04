Машины сети "Магнит" чаще всего нарушают правила проезда тяжелогрузов по улицам Сыктывкара

Владельцы автомобилей, которые перевозят тяжеловесные или крупногабаритные грузы по улицам столицы Коми, обязаны получать специальное разрешение. Но не все они соблюдают это правило. Об этом на совместном заседании постоянных комиссий Совета города 4 сентября рассказал руководитель управления ЖКХ Сыктывкара Александр Гонтарь.

Он отметил, что с большинством компаний и торговых сетей этот вопрос решен. Но больше всего проблем возникает с водителями фур, подвозящих продукты к магазинам сети "Магнит". "Мы работаем совместно с сотрудниками ГИБДД. Но как только постоянные поголовные проверки заканчиваются, они снова начинают нарушать", - рассказал А.Гонтарь.

По его словам, разрешение на проезд по городу стоит около 1600 рублей. За год на предоставлении этой муниципальной услуги, в бюджет может поступить до 1,5-2 миллионов рублей.

На заседании Совета Сыктывкара 8 сентября в решение о проезде грузовиков по городу будут приняты поправки, но они носят скорее технический характер.