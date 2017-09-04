Депутат Госсовета предложил ввести в школах новый предмет "Экологию"

4 сентября 2017 года, 14:00 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Депутат Госсовета Коми Леонид Вокуев обратился к министру образования и науки РФ Ольге Васильевой с предложением ввести в обязательную школьную образовательную программу новый предмет "Экология".

Свое предложение с просьбой поддержать инициативу парламентарий также адресовал председателю комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеславу Никонову.

Как пояснил "Комиинформу" Л. Вокуев, идея внедрения нового учебного предмета возникла во время участия в проекте партии "Единая Россия" по проведению Всероссийского экологического урока по теме "Свобода от отходов".

"Школьники 5-8 классов живо интересовались экологическими проблемами в мире, в России, и, конечно, на территории республики, - пояснил депутат Госсовета Коми. – Большинство учеников понимают значимость экологических проблем, однако им все-таки не хватает необходимого образования и знаний в этой области, так как в школах эта наука не изучается".

По словам собеседника агентства, на экологическом уроке в 8-ом классе сыктывкарской средней школы № 21 учащиеся поддержали идею внедрения нового предмета, который бы с раннего возраста прививал детям основные закономерности взаимодействия в системе "человек-общество-природа".

"Предмет "Экология" станет важнейшим стимулом по воспитанию ответственного отношения школьников к окружающей среде. Мое предложение поддерживают коллеги из депутатского корпуса, учительские коллективы и сами школьники", - добавил Л. Вокуев.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: школа, предмет экология, Минобрнауки РФ, госсовет коми, Вокуев
  Рубрика: Экология
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