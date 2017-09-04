Получить доступ к электронным дневникам можно будет на родительских собраниях в школах

4 сентября 2017 года, 12:56 | Сыктывкар

Получить доступ к порталу gosuslugi.ru можно будет на родительских собраниях в школах.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ", с 15 сентября доступ к электронным дневникам школьников для родителей будет осуществляться только через портал gosuslugi.ru.

В связи с этим, с 4 по 13 сентября сотрудники ГАУ РК "Центр информационных технологий" и ГАУ РК "МФЦ" (Центр "Мои документы") будут проводить выездную регистрацию на родительских собраниях в большинстве школ Сыктывкара. После регистрации родители получат подтвержденную учетную запись и доступ не только к электронным дневникам своих детей, но и к полному перечню услуг портала. Для регистрации с собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

"Организуя подобные выездные акции, мы идем навстречу родителям школьников. Вы сможете быстро получить логин и пароль для входа на портал госуслуг прямо в школе, в течение родительского собрания или после него. Также наши специалисты предоставят вам всюнеобходимую информацию о возможностях портала и преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде", — отметила директор ГАУ РК "ЦИТ" Анастасия Голубых.

Если по каким-то причинам вы не сможете пройти регистрацию во время родительского собрания, то обращайтесь в ближайший офис "Мои документы" или в "Центр информационных технологий" по адресу: Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.108а.

Комиинформ

  Ключевые слова: госуслуги
  Рубрика: Общество
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