Заместитель председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова презентовала свою книгу "Высшая школа и государство: глобальное и национальное измерения политики". Презентация прошла в Профессорской гостиной СГУ им. Питирима Сорокина с участием проректоров и директоров учебных подразделений вуза.

Для презентации книги был выбран неофициальный формат встречи. Как подчеркнула вице-премьер, отметить это событие хотелось в кругу друзей — тех, благодаря кому появилась книга.

"Эта книга — проект докторской диссертации, который сложился в результате работы в течение нескольких лет. В монографии дается оценка системе управления вузами и взаимоотношениям между вузами и странами БРИКС, в том числе в Германии, как классической модели образования. Сегодня очень часто возникает вопрос – что первично: образование, которое развивает государство, или государство, которое развивает образование. Многие из вас живут с позицией, что без государства развитие образования невозможно. Я бы хотела, не отрицая этой позиции, обратить внимание, что все-таки опорный вуз и образование — первичны по отношению к государственному развитию во всех отношениях: культурной, национальной, образовательной, экономической и социальной сферах жизни" - рассказала о тематике книги вице-премьер и выразила слова благодарности тем, кто помогал книге появиться на свет. Это ректор СПбГУ Николай Кропачев, профессор Ариф Шихвердиев, профессор Валерий Грибанов и его супруга, профессор Галина Грибанова.

"Особо хочу поблагодарить вас, друзья. Осмысление ценности университета в процессах общественного развития пришло только в результате нашей с вами совместной деятельности. Спасибо вам!", - обратилась Наталья Михальченкова к присутствовавшим на презентации коллегам.

На презентации книги прозвучало заявление о том, что в СГУ им. Питирима Сорокина появится стипендия за особые достижения.

"Посоветовавшись с Ученым советом, я решила учредить стипендию министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Гонорар, который я получаю как доцент, будет перечисляться в стипендиальный фонд университета. Мы с и.о. ректора СГУ Ольгой Сотниковой подумаем и решим, за какие заслуги или по каким критериям будет назначаться эта стипендия. Этот вопрос постараемся решить уже в сентябре", - сообщила Наталья Михальченкова.

Напомним, Наталья Михальченкова – кандидат экономических наук, доцент. Автор более 70 научных и учебно-методических работ по вопросам образования, государственного регулирования и управления.

*** Монография "Высшая школа и государство: глобальное и национальное измерения политики" вышла в издательстве Санкт-Петербургского государственного университета. Она посвящена раскрытию политических аспектов государственного реформирования высшей школы в условиях глобализации. В работе определены базовые характеристики тех изменений, которые происходят в этой сфере, причины особой остроты дискуссий по вопросу будущего образования не только в России, но и в мире. Особое внимание уделено специфике трансформаций, происходящих с университетами в странах БРИКС, выявлены общие черты и возможности эффективного сотрудничества между этими странами в целях повышения конкурентоспособности на глобальном рынке образовательных услуг.

***Предназначена для научных работников и преподавателей вузов, аспирантов, специалистов, работающих в сфере управления высшим образованием, а также всех интересующихся проблемами государственной образовательной политики и модернизации высшей школы.