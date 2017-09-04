Полицейские Сыктывкара задержали подозреваемого в грабеже

4 сентября 2017 года, 11:35 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Сыктывкару поступило сообщение от местного жителя, который рассказал, что по улице Малышева неизвестный мужчина вырвал из рук прохожего сумку и скрылся.

На место незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Выяснилось, что сыктывкарец при выходе из магазина заметил, что на улице стоят двое мужчин неопрятного вида. Один из незнакомцев попросил у него денег, но получил отказ.

Сыктывкарец прошел несколько метров. Внезапно на него кто-то набросился сзади. Испугавшись, мужчина выпустил из рук сумку, в которой находились продукты питания. Рассмотреть нападавшего ему не удалось, так как тот быстро скрылся из виду.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили личность нападавшего. Им оказался ранее судимый сыктывкарец 1989 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: МВД по Коми
  Рубрика: Происшествия
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