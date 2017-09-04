Память жертв террора почтили на митинге в сыктывкарской школе № 12 им. Олега Кошевого

Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошел в сыктывкарской школе № 12 им. Олега Кошевого. Старшеклассники вместе с педагогами почтили память соотечественников, погибших от рук террористов в Беслане, в театральном центре на Дубровке, в Буденновске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов.

На торжественной линейке присутствовали представители Коми республиканского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство", а также руководитель сыктывкарского центра военно-патриотического воспитания, заместитель начальника штаба местного отделения "Юнармия" по Сыктывкару Павел Морозов.

Ведущие памятной церемонии – две старшеклассницы – рассказали учащимся о беспрецедентном по своей жестокости теракте в г. Беслан, где утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года, террористы захватили в заложники 1 128 человек. Среди заложников были дети, их родители и педагоги.

3 сентября в результате штурма здания силами спецслужб погибли 333 человека, включая 186 детей. Среди погибших оказались 111 родителей и родственников школьников, а также 17 учителей. 17 школьников остались круглыми сиротами.

Участники митинга почтили память жертв терроризма минутой молчания.

Затем с обращением к старшеклассникам выступил ветеран боевых действий в Сирии Петр Власов.

"3 сентября – печальная дата в истории России, никто из нас не застрахован от терроризма, - отметил он. – Защита от него зависит от каждого из нас, в том числе от вашей бдительности и уверенности в том, что вы придете нам на смену и станете тем щитом, который оградит страну от этого ужасного явления – терроризма. Хочу пожелать вам всего самого хорошего, и чтобы были стали настоящими сынами своей Родины".

В завершение митинга учащимся школы напомнили, как вести себя в нестандартных ситуациях, которые могут угрожать их безопасности. В частности, сообщать в полицию обо всех подозрительных и бесхозных предметах, сумках, не подбирать никаких, даже ценных вещей, которые могут оказаться миноловушками, а также избегать большого скопления людей.

***День солидарности в борьбе с терроризмом был установлен федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года.