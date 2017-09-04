С 15 сентября родители школьников в Коми смогут проверять электронные дневники своих детей только через портал госуслуг

С 15 сентября родители школьников на территории Коми смогут проверять электронные дневники своих детей только через портал госуслуг. Таким образом в республике осуществляется интеграция еще одной информационной системы с порталом госуслуг для защиты данных ее пользователей.

Речь о государственной информационной системе Республики Коми "Электронное образование", в рамках которой родители школьников с 15 сентября смогут получить доступ к электронному дневнику через учетную запись на портале Госуслуг. К настоящему времени большинство крупных информационных систем уже синхронизированы с порталом Госуслуг, что значительно повышает защиту данных пользователей и упрощает пользование системами.

В Коми перечень таких систем пополнен системой "Электронное образование". В ее рамках организуется доступ родителей школьников к электронному дневнику через портал Госуслуг. Это решение в регионе реализуют министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми совместно с ГАУ РК "ЦИТ".

Самим обучающимся регистрироваться на портале Госуслуг не потребуется. Для них вход в систему планируется оставить прежним: через логин и пароль, выданные в школе.

По итогам внедрения новшества прогнозируется ряд преимуществ. Во-первых, повысится безопасность граждан и самой системы: когда пользователь будет входить в нее посредством учетной записи портала Госуслуг, система сама распознает, что это гражданин РФ с реальными данными и ему можно доверять. Во-вторых, пользователям не придется волноваться за свои данные: они будут защищены на федеральном уровне, и их никто не сможет украсть. В-третьих, доступ третьих лиц к сведениям о пользователях удастся свести к минимуму. В-четвертых, если родители забудут пароль, им не придется ждать утра и звонить в школу. Достаточно будет запросить на портале новый пароль в любое время суток.

Тем, кто еще не пользовался порталом, предстоит заполнить регистрационную форму на gosuslugi.ru и дождаться результата автоматической проверки введенных данных. После чего нужно будет посетить один из центров обслуживания, чтобы подтвердить личность, предъявив паспорт и СНИЛС. Таких центров на территории Коми несколько.

Один из наиболее популярных – ГАУ РК "МФЦ" (офисы "Мои документы" функционируют во всех муниципалитетах). Процесс подтверждения традиционно занимает не более 5 минут. Тем, кто не зарегистрировался на портале самостоятельно, это помогут сделать сотрудники центра и сразу подтвердят учетную запись. Также это можно сделать через центр информационных технологий (ГАУ РК "ЦИТ") в Сыктывкаре. Адрес: ул. Интернациональная, 108 "а". Режим работы: с понедельника по четверг с 08:45 до 17:00, в пятницу – до 15:00.