Александр Бурцев: "Мы должны жестко реагировать на попытки разжигания межнациональной и межрелигиозной розни"

3 сентября Россия отметила День солидарности в борьбе с терроризмом. Республика Коми вместе со всей страной отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим от рук террористов в разных городах России. Сегодня в школах республики прошли школьные линейки, классные часы, уроки памяти и мужества. О памятной дате и о мерах профилактики терроризма мы беседуем сегодня с председателем Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александром Бурцевым.

- Александр Александрович, расскажите об истории Дня солидарности в борьбе с терроризмом, как давно появилась эта памятная дата?

Эта памятная дата - одна из самым новых в российской истории, установленная федеральным законом в июле 2005 году. Печальной точкой отчета для нее стали трагические события в Беслане, когда в результате захвата школы боевиками, погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

В этот день Россия отдает дань памяти тысячам соотечественников, погибшим в Беслане, в театральном центре на Дубровке в Москве, в Буденновске, Первомайском, Чечне и на всем Северном Кавказе, при взрыве жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, терактах в Тушино, столичном и петербургском метро, в городском транспорте в Волгограде.

- Какие меры принимало тогда руководство страны в целях борьбы с терроризмом?

- После одного из крупнейших и наиболее циничных террористических актов в современной истории — захвата школы в городе Беслане (Республика Северная Осетия-Алания), президентом Российской Федерации в сентябре 2004 года было принято решение кардинально изменить подходы к антитеррористической деятельности, в том числе путем привлечения к решению данной задачи всех министерств, ведомств и гражданского общества страны. "Борьба с терроризмом должна стать в полном смысле общенациональным делом, и потому так важно активное участие в ней всех институтов политической системы, всего российского общества", – отметил президент России на расширенном заседании Правительства в сентябре 2004 года .В результате в начале 2006 года Федеральным законом "О противодействии терроризму" и Указом президента России "О мерах по противодействию терроризму" было закреплено создание качественно новой общегосударственной системы противодействия этому опасному явлению.

В основу ее формирования был положен переход от преимущественно силового подавления очагов терроризма (борьбы с терроризмом) к комплексной работе на данном направлении (противодействию терроризму). Система включает в себя меры по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов, а также деятельность по профилактике терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

10 марта 2006 года в качестве основной организационной координирующей структуры для ведения этой работы был образован Национальный антитеррористический комитет (Комитет, НАК), а для организации межведомственного взаимодействия при пресечении террористических актов и управления контртеррористическими операциями в его составе был создан Федеральный оперативный штаб (ФОШ, Штаб).

Работа по противодействию терроризму организована во всех регионах страны, где созданы соответствующие антитеррористические комиссии (АТК), возглавляемые главами субъектов, и оперативные штабы (ОШ), руководителями которых выступают начальники территориальных органов безопасности. В настоящее время завершается работа по созданию соответствующих структур и в первичном звене управления —муниципальных образованиях, что позволит завершить в полном объеме формирование единой вертикали антитеррористической системы от федерального до местного уровня.

В Республике Коми создана Антитеррористическая комиссия, ее аппарат, организован работа в муниципалитетах в рамках антитеррористических комиссий муниципальных образований.

- Какие угрозы сейчас актуальны в нашей республике и России?

- О том, что такое терроризм, мы теперь знаем не только из учебников истории, а из своей собственной жизни. Терроризм – это необъявленная война против России, против самого дорогого, что есть у всех нас – наших семей, беззащитных женщин, стариков и детей. Террористы не выбирают цели. Им все равно, что гибнут невинные люди. Им важно разрушить нашу государственность, разбудить в нас страх, посеять панику, разобщить общество.

Жертвами террористов стали уже тысячи людей в разных регионах нашей огромной страны. Нет таких людей, которые не чувствуют сострадания к жертвам терактов, к тем, кто пострадал безвинно, потерял родных и близких.

О том, что терроризм является инструментом давления на Россию свидетельствует подрывная информационная работа некоторых влиятельных зарубежных антироссийских СМИ и неправительственных организаций.

В Республике Коми проводится работа по реализации комплекса мер, направленных на совершенствование взаимодействия с национально-культурными и религиозными объединениями по вопросам профилактики экстремизма и этносепаратизма, предупреждению межнациональных конфликтов. Реализуются мероприятия Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2013-2018 годы, разработан План мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в Республике Коми на 2015-2020 годы

В России веками дружно жили люди разных национальностей и вероисповеданий. Всех их объединяла любовь к Родине, память об общих победах и готовность всегда подставить плечо. И сегодня мы должны помнить о том, что мы − единое общество, единый народ.

Наша задача вести разъяснительную работу, воспитывать человека, создавать условия для нормальной жизни в обществе, прививать культурные и религиозные ценности, рассказывать историю своей страны. Сострадать, сочувствовать, помогать жертвам террора, их родственникам и близким − наш высокий долг и перед ними, и перед самими собой. Мы должны жестко реагировать на попытки разжигания межнациональной и межрелигиозной розни, пропаганду ксенофобии, насилия и экстремизма, в том числе в глобальной информационной среде.

Мы сильны, только когда объединяемся. Наша история и весь мировой опыт говорит о том, что бороться с терроризмом можно только консолидацией общества и государства. Участием каждого гражданина, каждого из нас в борьбе за безопасность Отечества, российскую государственность. В наши дни жизненно важна общественная, гражданская поддержка борьбы с терроризмом до полной победы над ним, до полного исчезновения этого чудовищного явления. Как никогда важна наша поддержка тех, кто ведёт смертельно опасный бой с террористами, защищает всех нас.