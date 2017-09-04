Вчера под Ухтой мотоциклист, не справившись с управлением, "вылетел" в кювет. Инцидент в госавтоинспекции зафиксировали в 19:30 3 сентября.

Как пояснили "Комиинформу" в ГИБДД Ухты, водитель 1974-го года рождения, управляя мотоциклом "Кавасаки", двигался по автодороге Сыктывкар – Ухта. Ехал мужчина со стороны столицы Коми к Ухте.

На 306 км он не выдержал безопасную скорость движения, не справился с управлением в результате чего совершил съезд в правый по ходу движения кювет с опрокидыванием.

В ДТП пострадал он сам и пассажир двухколесного транспорта. У водителя "Кавасаки" - закрытый перелом трех ребер, а также ушиб грудной клетки. Был в застегнутом мотошлеме.

Пассажир мотоцикла - женщина 1982-го года рождения - получила в аварии закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также перелом голени. Была в момент аварии в мотошлеме.

Пострадавших госпитализировали. Водитель мотоцикла к административной ответственности в течение года привлекался шесть раз. Стаж вождения - с 1992 года.