В Сыктывкаре жильцы дома в микрорайоне Орбита страдали от монотонного гула

4 сентября 2017 года, 9:50 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре в микрорайоне Орбита жильцы многоквартирного дома на портале "Активный регион" разместили сигнал о монотонном гуле в системе водоснабжения.

В своем обращении жильцы второго подъезда дома по ул. Тентюковская, 123 рассказали, что слышат монотонный гул круглосуточно.

"Это невыносимо и похоже на пытку звуком. Сделайте что-нибудь, в доме много пожилых и больных людей", - обратились они с просьбой в администрацию Сыктывкара.

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии сообщило, что специалисты управляющей компании ООО "СЖКК-Орбита" произвели обследование инженерных систем на предмет наличия гула.

"Для определения предполагаемой причины гула была произведена ревизия теплового узла, - пояснили в управлении ЖКХ. - Проблемных причин и посторонних элементов в трубопроводах не обнаружено. На момент осмотра гул и иные посторонние шумы отсутствовали".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: орбита, гул, Активный регион
  Рубрика: Общество
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