В Сыктывкаре жильцы дома в микрорайоне Орбита страдали от монотонного гула

В Сыктывкаре в микрорайоне Орбита жильцы многоквартирного дома на портале "Активный регион" разместили сигнал о монотонном гуле в системе водоснабжения.

В своем обращении жильцы второго подъезда дома по ул. Тентюковская, 123 рассказали, что слышат монотонный гул круглосуточно.

"Это невыносимо и похоже на пытку звуком. Сделайте что-нибудь, в доме много пожилых и больных людей", - обратились они с просьбой в администрацию Сыктывкара.

Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии сообщило, что специалисты управляющей компании ООО "СЖКК-Орбита" произвели обследование инженерных систем на предмет наличия гула.

"Для определения предполагаемой причины гула была произведена ревизия теплового узла, - пояснили в управлении ЖКХ. - Проблемных причин и посторонних элементов в трубопроводах не обнаружено. На момент осмотра гул и иные посторонние шумы отсутствовали".